Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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17.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von Tesco zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,81 GBP.
Die Tesco-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,81 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'765 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,81 GBP an. Bei 4,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 234'182 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 5,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,12 GBP am 24.01.2026. Mit Abgaben von 14,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 GBP je Tesco-Aktie.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 06.10.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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