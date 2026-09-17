Tesco Aktie News: Tesco präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 4,84 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'785 Punkten liegt. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,84 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,79 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 2'277'148 Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Abschläge von 14,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 GBP ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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