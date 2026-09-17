Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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17.09.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zieht am Donnerstagmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,77 GBP.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,77 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'718 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,82 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,79 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 934'645 Tesco-Aktien.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 13,69 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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