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17.08.2026 09:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,59 GBP ab.

Tesco
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Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,59 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'784 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,58 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,60 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 134'139 Tesco-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 10,64 Prozent Luft nach oben. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 16.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 11,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,308 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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