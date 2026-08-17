Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,59 GBP ab.
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,59 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'784 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,58 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,60 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 134'139 Tesco-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 10,64 Prozent Luft nach oben. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 16.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 11,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 08.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,308 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
10:02
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag höher (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.