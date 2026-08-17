Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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17.08.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 2,8 Prozent auf 4,49 GBP.
Um 16:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 2,8 Prozent auf 4,49 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,47 GBP. Bei 4,60 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 2'136'027 Tesco-Aktien gehandelt.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 13,24 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 16.08.2025 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 8,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 GBP.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 08.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 06.10.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,308 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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