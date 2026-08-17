Tesco Aktie News: Tesco gibt am Montagmittag nach

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 4,53 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'753 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,53 GBP. Bei 4,60 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 604'107 Tesco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,08 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,308 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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