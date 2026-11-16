Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 5,65 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'928 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 5,65 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,60 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 155'542 Tesco-Aktien.

Bei einem Wert von 5,67 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,12 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 12.04.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,317 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben