Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 5,66 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'925 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 5,67 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'759'301 Tesco-Aktien.

Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,67 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,21 Prozent hinzugewinnen. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 27,27 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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