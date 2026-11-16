Tesco Aktie News: Tesco steigt am Mittag

Um 12:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,64 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'933 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 5,67 GBP. Bei 5,60 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 731'511 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,67 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,60 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 26,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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