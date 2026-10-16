Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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16.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 5,31 GBP ab.
Die Tesco-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,31 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'806 Punkten liegt. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,27 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,30 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 345'866 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2026 auf bis zu 5,35 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Abschläge von 22,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 GBP belaufen.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.04.2027 terminiert. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,317 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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