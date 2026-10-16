Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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16.10.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,32 GBP.
Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,32 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'873 Punkten realisiert. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,27 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,30 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 4'193'933 Tesco-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,36 GBP) erklomm das Papier am 16.10.2026. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 0,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Mit Abgaben von 22,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.
Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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