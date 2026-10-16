Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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16.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Freitagmittag südwärts
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 5,33 GBP abwärts.
Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,33 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,27 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,30 GBP. Zuletzt wechselten 2'794'320 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 22,71 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.04.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 12.04.2028.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,317 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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