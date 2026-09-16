Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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16.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag schwächer
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 4,72 GBP.
Die Tesco-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 4,72 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'696 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,71 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,79 GBP. Bisher wurden via London 578'386 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit einem Kursverlust von 12,77 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,156 GBP.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 06.10.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,309 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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