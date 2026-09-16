Tesco Aktie News: Tesco wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 4,77 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'693 Punkten steht. Bei 4,71 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3'042'431 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 06.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,309 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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