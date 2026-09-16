Tesco Aktie News: Tesco büsst am Mittwochmittag ein

Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,73 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'715 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,71 GBP ein. Bei 4,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 1'929'819 Tesco-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. 7,40 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 06.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen