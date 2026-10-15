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15.10.2026 09:29:00

Tesco Aktie News: Tesco schiebt sich am Vormittag vor

Tesco Aktie News: Tesco schiebt sich am Vormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 5,29 GBP zu.

Tesco
5.82 CHF 0.69%
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Die Tesco-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 5,29 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'753 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,29 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,26 GBP. Zuletzt wechselten via London 334'124 Tesco-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 5,29 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 0,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 GBP belaufen.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,317 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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