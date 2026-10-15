Tesco Aktie News: Anleger greifen bei Tesco am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 5,35 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'814 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesco-Aktie legte bis auf 5,35 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,26 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 5'917'293 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,35 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 0,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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