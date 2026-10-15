Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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15.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 5,28 GBP.
Um 12:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,28 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'773 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,31 GBP erreichte die Tesco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 5,26 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 2'394'128 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,31 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 0,54 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 21,97 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 12.04.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,317 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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