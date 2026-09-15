Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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15.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tesco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,81 GBP.
Zum Vortag unverändert notierte die Tesco-Aktie um 09:28 Uhr im London-Handel bei 4,81 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'637 Punkten steht. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,81 GBP an. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,78 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,79 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 168'853 Aktien.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,12 GBP am 24.01.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 16,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,309 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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