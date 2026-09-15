Tesco Aktie News: Anleger schicken Tesco am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Tesco-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,82 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'668 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,86 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,79 GBP. Zuletzt wechselten via London 3'374'081 Tesco-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,08 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,46 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Abschläge von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,156 GBP.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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