Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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15.09.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagmittag gefragt
Die Aktie von Tesco zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,84 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 4,84 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'659 Punkten tendiert. Bei 4,86 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 4,79 GBP. Bisher wurden heute 1'346'085 Tesco-Aktien gehandelt.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 4,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 17,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 06.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,309 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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