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14.10.2026 12:29:00

Tesco Aktie News: Tesco zieht am Mittag an

Tesco Aktie News: Tesco zieht am Mittag an

Die Aktie von Tesco zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,19 GBP nach oben.

Tesco
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Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 5,19 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'698 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 5,20 GBP zu. Bei 5,19 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 1'707'974 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,20 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 20,64 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Am 14.04.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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