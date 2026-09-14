Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Montagvormittag fester

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 4,73 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'707 Punkten steht. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,74 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,69 GBP. Zuletzt wechselten 154'485 Tesco-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 12,90 Prozent sinken.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen