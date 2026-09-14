Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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14.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Montagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 4,73 GBP.
Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 4,73 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'707 Punkten steht. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,74 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,69 GBP. Zuletzt wechselten 154'485 Tesco-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 12,90 Prozent sinken.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.
Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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