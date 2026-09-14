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14.09.2026 16:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Montagnachmittag freundlich

Tesco Aktie News: Tesco am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 4,79 GBP.

Tesco
5.26 CHF 3.28%
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Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 16:28 Uhr 3,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'709 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,81 GBP. Bei 4,69 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'485'368 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Gewinne von 6,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,156 GBP.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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