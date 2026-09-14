Tesco Aktie News: Tesco verteuert sich am Mittag

Das Papier von Tesco konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,9 Prozent auf 4,79 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'722 Punkten steht. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,79 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'101'131 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 6,10 Prozent zulegen. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 16,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 GBP je Tesco-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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