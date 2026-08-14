Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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14.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco büsst am Vormittag ein
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 4,58 GBP ab.
Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 4,58 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'776 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,57 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,61 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122'421 Tesco-Aktien.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP. 10,89 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,11 GBP fiel das Papier am 15.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 11,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,308 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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