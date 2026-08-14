Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag in Grün

Das Papier von Tesco legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,62 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'755 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,63 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,61 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 2'851'644 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 10,05 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2025 Kursverluste bis auf 4,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 10,92 Prozent wieder erreichen.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,308 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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