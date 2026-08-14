Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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14.08.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,62 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,62 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'764 Punkten steht. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,63 GBP aus. Mit einem Wert von 4,61 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'130'661 Tesco-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,08 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2025 bei 4,11 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.
Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Tesco dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,308 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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