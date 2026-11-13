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13.11.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco macht am Vormittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 5,55 GBP nach oben.
Das Papier von Tesco konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 5,55 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'854 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 5,55 GBP. Bei 5,52 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 175'168 Tesco-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 5,67 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 34,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 GBP belaufen.
Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,317 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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