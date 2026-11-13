Tesco Aktie News: Tesco am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 5,55 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'880 Punkten steht. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,56 GBP aus. Bei 5,52 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'394'229 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 5,67 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,12 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,317 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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