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13.11.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Mittag fester
Die Aktie von Tesco zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 5,54 GBP.
Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'883 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,55 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,52 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 545'573 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,67 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 25,61 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP je Aktie ausschütten.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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