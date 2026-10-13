Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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13.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco fällt am Vormittag
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 5,08 GBP ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,08 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'748 Punkten steht. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,07 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,14 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242'778 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 5,16 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 1,57 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,12 GBP am 24.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,95 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 GBP belaufen.
Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.
Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,317 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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