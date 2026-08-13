Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 4,56 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'805 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,56 GBP. Bei 4,53 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 177'964 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,50 Prozent. Bei einem Wert von 4,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Mit einem Kursverlust von 9,75 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,308 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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