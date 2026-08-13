Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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13.08.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Anleger schicken Tesco am Donnerstagnachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,60 GBP nach oben.
Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 4,60 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'786 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,60 GBP. Bei 4,53 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'434'821 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. 10,55 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.08.2025 auf bis zu 4,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,51 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 GBP je Tesco-Aktie.
Am 08.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,308 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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