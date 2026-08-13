Tesco Aktie News: Tesco gewinnt am Mittag an Boden

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'805 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,57 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,53 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'011'117 Tesco-Aktien.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 10,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,11 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 10,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 GBP belaufen.

Voraussichtlich am 08.10.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,308 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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