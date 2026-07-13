Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,74 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'527 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,74 GBP aus. Bei 4,71 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 163'844 Tesco-Aktien.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 6,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2025 bei 3,99 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 15,78 Prozent Luft nach unten.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,157 GBP belaufen.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,309 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen