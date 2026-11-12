Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Zum Vortag unverändert notierte die Tesco-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 5,51 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'839 Punkten tendiert. Bei 5,53 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,49 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,51 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2'802'148 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei 5,67 GBP markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,87 Prozent niedriger. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 33,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 GBP je Tesco-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 14.04.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,317 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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