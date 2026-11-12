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12.11.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Zum Vortag unverändert notierte die Tesco-Aktie zuletzt im London-Handel bei 5,51 GBP.
Zum Vortag unverändert notierte die Tesco-Aktie um 16:28 Uhr im London-Handel bei 5,51 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'839 Punkten tendiert. Bei 5,53 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,49 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,51 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2'802'148 Tesco-Aktien umgesetzt.
Bei 5,67 GBP markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,87 Prozent niedriger. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 33,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 GBP je Tesco-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 14.04.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,317 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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