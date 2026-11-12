Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagmittag stabil

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Tesco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 5,51 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'874 Punkten steht. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,53 GBP zu. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 5,49 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,51 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'281'010 Tesco-Aktien.

Am 06.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,67 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 33,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 12.04.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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