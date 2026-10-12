Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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12.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Montagvormittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,07 GBP nach oben.
Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,07 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'616 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,07 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,06 GBP. Zuletzt wechselten via London 268'824 Tesco-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 5,16 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 1,78 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 23,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,317 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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