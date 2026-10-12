Tesco Aktie News: Tesco gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 5,09 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'641 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 5,09 GBP. Bei 5,06 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3'898'112 Tesco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,16 GBP) erklomm das Papier am 09.10.2026. Mit einem Zuwachs von 1,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 19,03 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 GBP.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,317 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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