Tesco Aktie News: Tesco am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,06 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'603 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,09 GBP aus. Bei 5,06 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'569'846 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2026 markierte das Papier bei 5,16 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,05 Prozent. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 18,59 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 GBP.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 14.04.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 12.04.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,317 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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