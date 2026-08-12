Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag tiefer

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 4,56 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'843 Punkten steht. Bei 4,52 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,53 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 594'633 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 11,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 4,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 GBP.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Am 06.10.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,308 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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