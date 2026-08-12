Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Um 16:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,50 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,46 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,53 GBP. Zuletzt wurden via London 11'946'163 Tesco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 11,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 8,70 Prozent wieder erreichen.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 GBP ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 06.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,308 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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