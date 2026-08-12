Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 4,49 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'851 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,49 GBP. Bei 4,53 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 5'723'194 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,11 GBP am 15.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,44 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,308 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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