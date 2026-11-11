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11.11.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 5,50 GBP abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 5,50 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 5,48 GBP. Mit einem Wert von 5,49 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 94'309 Tesco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 5,67 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 3,16 Prozent zulegen. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP aus.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,317 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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