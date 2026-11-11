Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 5,50 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 5,48 GBP. Mit einem Wert von 5,49 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 94'309 Tesco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 5,67 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 3,16 Prozent zulegen. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP aus.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,317 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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