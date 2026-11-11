Tesco Aktie News: Anleger schicken Tesco am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 5,48 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'794 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 5,47 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,49 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 744'964 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,67 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 3,44 Prozent Luft nach oben. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 GBP belaufen.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 14.04.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 12.04.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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