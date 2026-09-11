Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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11.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,66 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 4,66 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'609 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,65 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,68 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 75'750 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,08 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 9,08 Prozent wieder erreichen. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Mit Abgaben von 11,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 GBP.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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