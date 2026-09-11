Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag in Grün

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,67 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'657 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,70 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,68 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 957'647 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 5,08 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Abschläge von 11,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Tesco dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen