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11.09.2026 12:29:00

Tesco Aktie News: Tesco präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Tesco Aktie News: Tesco präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie von Tesco zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,69 GBP.

Tesco
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,69 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'665 Punkten liegt. Bei 4,69 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,68 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 460'035 Tesco-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 8,43 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Mit einem Kursverlust von 12,10 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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