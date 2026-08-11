Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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11.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,68 GBP.
Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 4,68 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'860 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,67 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,69 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 148'737 Tesco-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,65 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,08 GBP am 12.08.2025. Mit Abgaben von 12,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 GBP belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,308 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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